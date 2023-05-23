В Азербайджане за четыре месяца выдано ипотечных кредитов на сумму 165 млн манатов

В январе-апреле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на сумму 164,9 млн манатов.

В январе-апреле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на сумму 164,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов снизилась на 8% и достигла 108,3 млн манатов.

За год объем средств, привлеченных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом путем выпуска облигаций, увеличился на 11,1% и достиг 100 млн манатов, а объем средств, выделенных Фонду из государственного бюджета, уменьшился на 8% - до 43,8 млн манатов.