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    В Азербайджане растет число финансовых учреждений

    Количество занятых в этой сфере предприятий и организаций достигло 1 612© Report

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане количество предприятий и организаций, занятых в сфере финансовой и страховой деятельности, увеличилось на 2,9% и на 1 октября 2017 года составило 1 612.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    За январь-сентябрь текущего года открыто 60 новых предприятий и организаций, ликвидировано 21 предприятие в этой сфере. Из них 1 547 являются коммерческими. Доля предприятий, занятых в сфере финансовой и страховой деятельности, составляет 1,4% от общего числа предприятий и организаций страны.

    В январе-сентябре 2017 года количество предприятий и организаций в Азербайджане выросло на 7,7% и на 1 октября составило 115 651. 

    Среди предприятий с полным или частичным иностранным капиталом 33,7% учреждены предпринимателями из Турции, 8,1% - Великобритании, 7,3% - России, 6,5% - Ирана, 3,4% - США, 2,2% - Германии. 

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