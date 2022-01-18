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В Азербайджане подготовят "Дорожную карту по внедрению финансовых технологий"

В Азербайджане подготовят "Дорожную карту по внедрению финансовых технологий" В Азербайджане в рамках работ по внедрению финансовых технологий, формирования экосистемы цифрового банкинга и расширению возможностей доступа к финансово-банковским услугам планируется разработка "Дорожной карты по внедрению финансовых технологий".
Финансы
18 января 2022 г. 11:50
В Азербайджане подготовят Дорожную карту по внедрению финансовых технологий

В Азербайджане в рамках работ по внедрению финансовых технологий, формирования экосистемы цифрового банкинга и расширению возможностей доступа к финансово-банковским услугам планируется разработка "Дорожной карты по внедрению финансовых технологий".

Об этом Report сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По информации, "дорожную карту" планируется подготовить при содействии посольства Великобритании в Азербайджане и при технической помощи организации "TheCityUK".

С этой целью с участием посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа накануне состоялась первая встреча экспертов общественных организаций "Ассоциация банков Азербайджана" и "Азербайджанская FinTex ассоциация", а также организации "TheCityUK", были обсуждены основные направления деятельности.

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