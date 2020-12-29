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В Азербайджане могут создать строительно- сберегательный банк

В Азербайджане могут создать строительно- сберегательный банк Повышенное внимание к бизнес-кредитованию в стратегиях банков будет поощряться и в 2021 году
Финансы
29 декабря 2020 г. 10:29
В Азербайджане могут создать строительно- сберегательный банк
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В Азербайджане в следующем году будет усилена деятельность по углублению развития финансово-банковского сектора.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях политики денежно-кредитной и финансовой стабильности на 2021 год.

В документе говорится, что повышенное внимание к бизнес-кредитованию в стратегиях банков будет поощряться и в 2021 году. Активизация межбанковского денежного рынка будет способствовать ускорению потока ресурсов между банками и, таким образом, удовлетворению потребностей бизнеса в финансовых ресурсах.

Особое внимание будет уделено улучшению доступа к финансам в регионах. Создание банковско-финансовой инфраструктуры в освобожденных районах станет важной составной частью планов восстановления.

Расширение ипотечного кредитования через рыночные механизмы сыграет важную роль в развитии жилищно-строительного сектора в стране. В этом направлении будет рассмотрен вопрос о создании строительно- сберегательного банка.

С целью расширения финансовой инклюзивности будет поощряться цифровизация финансовых услуг и использование fintex. В следующем году также будет уделено внимание расширению возможностей использования инфраструктуры безналичных платежей и внедрению банками инновационных платежных инструментов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn il yığım-tikinti bankı yaradıla bilər

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