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В Азербайджане количество выданных по гослинии ипотечных кредитов превысило 45 тыс.

В Азербайджане количество выданных по гослинии ипотечных кредитов превысило 45 тыс. На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 45 055 заемщикам на сумму 2 млрд 659,145 млн манатов.
Финансы
25 июня 2023 г. 11:55
В Азербайджане количество выданных по гослинии ипотечных кредитов превысило 45 тыс.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 45 055 заемщикам на сумму 2 млрд 659,145 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, до сих пор были выданы гарантии по бизнес-кредитам на сумму 361,950 млн манатов и 3 535 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на английском языке Number of government mortgage loans exceeds 45,000 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 45 mini keçib

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