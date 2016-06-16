​В Азербайджане инвестиции в основной капитал сократились на 16%

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 5 388,8 млн. манатов. Это на 16% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 4 591,1 млн. манатов (85,2%) потрачено на строительство производственных объектов, 601,5 млн. манатов (11,2%) - объектов сферы услуг, 196,2 млн. манатов (3,6%) - жилых домов общей площадью 554,5 тыс. кв. метров.

Инвестиции в государственный сектор составили 22,7%, негосударственный сектор – 77,3% общего объема инвестиций. Из средств, направленных в основной капитал, 69,1% израсходован на строительно-монтажные работы. Из внутренних источников в основной капитал направлено 35,9% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 4249,0 млн. манатов, банковских кредитов - 464,3 млн. манатов, бюджетных средств - 479,3 млн. манатов, средств внебюджетных фондов - 45,7 млн. манатов, личных средств населения - 147,5 млн. манатов, иных средств – 3,0 млн. манатов.