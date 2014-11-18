В Азербайджане индекс розничных продаж продолжил рост

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане индекс розничных продаж (Retail Sales Index – RSI) в октябре 2014 года составил 106,9%. Согласно расчетам Report, проведенным на основе данных Госкомстатистики, по сравнению с аналогичным сентябрьским индексом данный показатель вырос на 0,3 процентных пункта. В свою очередь, в сентябре индекс вырос на 0,7 процентных пункта.

Отметим, что RSI отражает динамику реализованных за отчетный месяц товаров. В октябре 2014 года общий оборот розничной торговли составил 2,0 млрд манатов, в сентябре - 1,871 млрд манатов. Как видно, индекс превышает уровень 100%. Подобное превышение индекса отражает увеличение объема розничных продаж в октябре по сравнению с сентябрем.

Аналитическая группа Report считает, что лишь малая доля этого роста связана с инфляцией. Так, в октябре инфляция составила 0,3%, в т.ч. по продовольственным товарам, составляющим львиную долю розничной торговли - 0,6%. Но, как видно, месячный рост розничной торговли составил 6,9%. Таким образом, в октябре наблюдался рост физического объема розничной торговли.