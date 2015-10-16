​В Азербайджане внесут поправки в законодательство в связи с подоходным налогом физических лиц

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут внесены поправки в налоговое законодательство в связи с подоходным налогом физических лиц.

Как сообщает Report, об этом заявил министр налогов Фазиль Мамедов в ходе обсуждения законопроекта "О внесении поправок в Налоговый кодекс" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике Милли Меджлиса.

По его словам, согласно поправке, от подоходного налога будут освобождены доходы физических лиц в 1-кратном размере прожиточного минимума, если получаемый в связи с какой-либо наемной работой на основном рабочем месте месячный доход составляет до 2 500 манатов, и в 12-кратном размере прожиточного минимума, если годовой доход составляет до 30 000 манатов.

Отметим, что согласно действующему законодательству, от подоходного налога освобождаются доходы физических лиц в 1-кратном размере прожиточного минимума по стране для трудоспособного населения, если получаемый в связи с какой-либо наемной работой на основном рабочем месте месячный доход составляет до 250 манатов, и в 12-кратном размере прожиточного минимума по стране для трудоспособного населения, если годовой доход составляет до 3 000 манатов.