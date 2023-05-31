В Азербайджане электронизируются свидетельства еще по двум видам страхования

С завтрашнего дня в Азербайджане в электронном виде будут оформляться страховые свидетельства по обязательному страхованию недвижимого имущества и обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества.

С завтрашнего дня в Азербайджане в электронном виде будут оформляться страховые свидетельства по обязательному страхованию недвижимого имущества и обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС).

Согласно информации, в конце прошлого года с учетом требований поправок, внесенных в закон “Об обязательном страховании”, были интегрированы информационные системы БОС и Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, обеспечено получение необходимой информации по страхованию имущества от соответствующего государственного органа. Выписки из реестра по имуществу будут внесены на портал для электронного оформления страховых свидетельств по соответствующим видам страхования.

После завершения интеграции с соответствующими электронными информационными системами информация об электронном свидетельстве будет доступна в базе данных бюро, а также будет обеспечен доступ к информации в личных кабинетах граждан.