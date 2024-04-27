Fitch изменило прогноз рейтинга Boeing на "негативный" со "стабильного"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтинга Boeing Co. на "негативный" со "стабильного".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтинга Boeing Co. на "негативный" со "стабильного".

Как Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга американской компании был подтвержден на отметке "BBB-", краткосрочный РДЭ - на уровне "F3".

Днем ранее агентство S&P также ухудшило прогноз рейтинга одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники до "негативного" со "стабильного". В среду Moody's снизило рейтинг необеспеченного долга компании до "Baa3" с "Baa2", присвоив прогноз "негативный".

Причиной этих шагов ведущих рейтинговых агентств стали, в том числе, заявления Boeing о том, что в первом квартале она использовала 3,9 млрд долларов денежных средств. При этом руководство компании сообщило также, что планирует провести "дополнительное масштабное использование средств" в текущем квартале.

Чистый убыток Boeing в первом квартале снизился до 355 млн долларов по сравнению с 425 млн долларов за аналогичный период 2023 года. Выручка опустилась на 8% - до 16,569 млрд долларов.

Котировки акций Boeing на дополнительных торгах в пятницу снизились на 0,1%. С начала текущего года капитализация компании упала почти на 36% (до 102,7 млрд долларов), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,5% за этот период.