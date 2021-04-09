В Азербайджане бюджетные отчисления таможенных органов сократились на 5%

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 1,1%

В январе-марте этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 943,539 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 1,1% и составили 260,726 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) сократились на 7,9% и составили 636,883 млн манатов, по акцизам выросли на 13,8% и составили 35,706 млн манатов, по дорожному налогу снизились на 3,8% и составили 10 224 млн манатов.