Unibank объявляет акцию для юридических лиц, начинающих свой бизнес с нуля

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Unibank начинает кампанию для юридических лиц, которые начинают свой бизнес с нуля. Юридические лица, прошедшие государственную регистрацию, смогут бесплатно воспользоваться большинством банковских услуг, открыв счет в Unibank в течение августа.

Самир Мустафаев, директор Департамента корпоративного развития бизнеса ОАО Unibank, заявил, что целью этой кампании является поддержка новых бизнес-начинаний:

"При создании нового бизнеса обычно прибыль бывает небольшая. Поэтому как банк, мы решили, поддержать наших клиентов: сделать 0% комиссию по расчетно-кассовым операциям для юридических лиц, которые с 1 июля по 31 августа оформили ИНН и начали новый бизнес.

Юридические лица – владельцы нового бизнеса, в августе открывающие счет в Unibank, в течение двух месяцев будут освобождены от комиссий по операциям конвертаций, денежных и валютных переводов. Снятие денежных средств с текущего счета в филиалах также будет без комиссии (за исключением 1% - налогов за снятие наличности). В рамках кампании для юридических лиц обслуживание корпоративных карт за 1 год также бесплатное. Мы верим, что эта кампания принесет большую пользу всем, кто начинает новый бизнес".

Преимущества бизнес-клиентов Unibank:

- Выгодные тарифы;

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира;

- Бронирование счета в течение нескольких минут;

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно;

- Овердрафты на счета;

- Минимизация документооборота;

- Возможность совершения операций и платежей в терминалах Unibank и еManat;

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания.

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business),İnternet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Предприниматели могут обращаться в филиалы "Кара Караев", "Ичеришехер", "Дарнагюль", "Ясамал", 15-й филиал, 10-й филиал ("Ахмедлы"), "Нефтчиляр", "Аджеми" и "Unibank бизнес-центр" или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!