Убыток инвестиционной компании Azfinance увеличился в 4 раза

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Совокупные активы ЗАО Инвестиционная компания Azfinance на 1 января составили 22,318 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 61,7% больше, чем на 1 января прошлого года.

Совокупные обязательства Azfinance в 2016 году увеличились на 61,15% - до 21,406 млн манатов, совокупный капитал – на 74,4% - до 912 тыс. манатов, в том числе, уставный капитал – на 55%, составив 1,55 млн манатов.

Компания завершила прошлый год с убытком в 162 тыс. манатов, что в 3,5 раза превышает убыток 2015 года.

Напомним, что Azfinance создана в 2014 году. Акции компании на 100% принадлежат зарегистрированной в Дубае (ОАЭ) компании G Capital Middle East Ltd.