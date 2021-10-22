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Турецкая лира обновила антирекорд к доллару

Турецкая лира обновила антирекорд к доллару Курс турецкой лиры по отношению к доллару продолжает обновлять исторические минимумы после решения центробанка Турции о снижении учетной ставки, свидетельствуют данные торгов.
Финансы
22 октября 2021 г. 14:13
Турецкая лира обновила антирекорд к доллару

Курс турецкой лиры по отношению к доллару продолжает обновлять исторические минимумы после решения центробанка Турции о снижении учетной ставки, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, утром в пятницу курс достиг 9,64 лиры за доллар США, после чего турецкая валюта немного укрепилась до 9,60 по состоянию на 13.30 (по бакинскому времени).

Центробанк Турции принял в четверг решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры, после чего она ускорила падение, опустившись до 9,47 с 9,29 за доллар США. В пятницу турецкая валюта продолжила дешеветь.

Курс доллара к лире подскочил 14 октября до 9,18 лиры за доллар США на фоне новости об увольнении по указу президента Турции Тайипа Эрдогана трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы — Семиха Тюмена и Угура Намыка Кучука.

Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных чиновников на заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ в сентябре проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение.

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Версия на английском языке Turkish lira rate renews anti-record against dollar
Версия на азербайджанском языке Türkiyə lirəsi ABŞ dollarına nisbətdə antirekordu yeniləyib

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