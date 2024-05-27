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Таир Миркишили: Азербайджанская нефть в этом году торговалась в среднем за $87 за баррель

Таир Миркишили: Азербайджанская нефть в этом году торговалась в среднем за $87 за баррель Азербайджанская нефть марки Azeri Light в январе-апреле этого года торговалась на мировом рынке в среднем за 87,3 доллара США за баррель.
Финансы
27 мая 2024 г. 11:55
Таир Миркишили: Азербайджанская нефть в этом году торговалась в среднем за $87 за баррель
Таир Миркишили

Азербайджанская нефть марки Azeri Light в январе-апреле этого года торговалась на мировом рынке в среднем за 87,3 доллара США за баррель.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, с учетом этого и других факторов, ожидается увеличение цены на нефть в бюджете с 60 до 75 долларов.

В свою очередь, министр финансов Самир Шарифов сказал на заседании, что за четыре месяца этого года поступления в государственный бюджет превысили прогнозы.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Azərbaycan nefti 4 ayda orta hesabla 87 dollara satılıb"

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