Таир Миркишили: Азербайджанская нефть в этом году торговалась в среднем за $87 за баррель

Таир Миркишили: Азербайджанская нефть в этом году торговалась в среднем за $87 за баррель

Азербайджанская нефть марки Azeri Light в январе-апреле этого года торговалась на мировом рынке в среднем за 87,3 доллара США за баррель.

https://static.report.az/photo/6c01c048-8344-344b-9496-9169b91bc2ad.jfif https://static.report.az/photo/6c01c048-8344-344b-9496-9169b91bc2ad.jfif Таир Миркишили

Азербайджанская нефть марки Azeri Light в январе-апреле этого года торговалась на мировом рынке в среднем за 87,3 доллара США за баррель. Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета. По его словам, с учетом этого и других факторов, ожидается увеличение цены на нефть в бюджете с 60 до 75 долларов. В свою очередь, министр финансов Самир Шарифов сказал на заседании, что за четыре месяца этого года поступления в государственный бюджет превысили прогнозы. Подпишитесь на наш Telegram канал