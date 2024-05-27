Таир Миркишили: Азербайджанская нефть в этом году торговалась в среднем за $87 за баррель

Азербайджанская нефть марки Azeri Light в январе-апреле этого года торговалась на мировом рынке в среднем за 87,3 доллара США за баррель.
Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета.
По его словам, с учетом этого и других факторов, ожидается увеличение цены на нефть в бюджете с 60 до 75 долларов.
В свою очередь, министр финансов Самир Шарифов сказал на заседании, что за четыре месяца этого года поступления в государственный бюджет превысили прогнозы.