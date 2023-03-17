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Сумма выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане превысила 2,5 млрд манатов

Сумма выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане превысила 2,5 млрд манатов На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 43 295 заемщикам на сумму 2 млрд 506,041 млн манатов.
Финансы
17 марта 2023 г. 10:50
Сумма выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане превысила 2,5 млрд манатов

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 43 295 заемщикам на сумму 2 млрд 506,041 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, до сих пор были выданы гарантии по бизнес-кредитам на сумму 349,759 млн манатов и 3 287 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на английском языке Amount of government mortgage lending nears $1.5B 
Версия на азербайджанском языке Dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin ümumi məbləği 2,5 milyard manatı keçib

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