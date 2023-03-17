Сумма выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане превысила 2,5 млрд манатов

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 43 295 заемщикам на сумму 2 млрд 506,041 млн манатов.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 43 295 заемщикам на сумму 2 млрд 506,041 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, до сих пор были выданы гарантии по бизнес-кредитам на сумму 349,759 млн манатов и 3 287 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.