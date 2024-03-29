О нас

Сумма проблемных кредитов в Азербайджане сократилась на 23% за последний год

Сумма проблемных кредитов в Азербайджане сократилась на 23% за последний год По состоянию на 1 марта 2024 года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 469,2 млн манатов.
Финансы
29 марта 2024 г. 14:42
Сумма проблемных кредитов в Азербайджане сократилась на 23% за последний год

По состоянию на 1 марта 2024 года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 469,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,3% больше, чем по состоянию на 1 февраля.

Сумма проблемных кредитов в стране выросла на 7,2% по сравнению с началом года, но снизилась на 22,6% в годовом исчислении.

На конец февраля удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 1,9%. К концу января этот показатель составлял 1,9%, а к концу декабря 2023 года - 1,8%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 23 % azalıb

Самое читаемое

Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в Крокус Сити Холле
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:59
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
26 марта 2024 г. 21:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi