Сумма проблемных кредитов в Азербайджане сократилась на 23% за последний год

По состоянию на 1 марта 2024 года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 469,2 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,3% больше, чем по состоянию на 1 февраля.
Сумма проблемных кредитов в стране выросла на 7,2% по сравнению с началом года, но снизилась на 22,6% в годовом исчислении.
На конец февраля удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 1,9%. К концу января этот показатель составлял 1,9%, а к концу декабря 2023 года - 1,8%.