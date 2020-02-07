Страховой рынок Азербайджана сократился

В 2019 году объем страховых взносов по линии 22 страховых компаний Азербайджана составил 681,177 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний выросла на 25,5% и составила 301,537 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 44,3 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2018 года эта цифра составила 33 маната.