Страховой рынок Азербайджана вырос более чем на 3%

На каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке в январе-марте 2021 года, пришлось 58,4 маната страховых взносов

В I квартале этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 248,989 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 145,345 млн манатов. Это на 88,5% больше, чем годом ранее.

На каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке в январе-марте 2021 года, пришлось 58,4 маната страховых взносов. За тот же период 2020 года этот показатель составил 32 маната.