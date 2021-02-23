Страховой рынок Азербайджана сократился на 7%

На каждые 100 манатов страховых взносов было выплачено 54,6 маната

В январе этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 104,011 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 56,841 млн манатов, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

На каждые 100 манатов страховых взносов было выплачено 54,6 маната. За тот же период прошлого года этот показатель составил 23,9 маната.