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Страховой рынок Азербайджана сократился на 7%

Страховой рынок Азербайджана сократился на 7% На каждые 100 манатов страховых взносов было выплачено 54,6 маната
Финансы
23 февраля 2021 г. 13:54
Страховой рынок Азербайджана сократился на 7%

В январе этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 104,011 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 56,841 млн манатов, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

На каждые 100 манатов страховых взносов было выплачено 54,6 маната. За тот же период прошлого года этот показатель составил 23,9 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 7% kiçilib

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