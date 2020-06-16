Standard & Poor's: Kapital Bank может более эффективно противостоять потенциальным стресс-факторам

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's определило прогноз по рейтингу Kapital Bank как «стабильный» и подтвердило на уровне «BB-/B».

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, этот рейтинг является одним из наиболее высоких среди банков страны.

По мнению агентства, благодаря достаточным резервам ликвидности, адекватному уровню капитализации и стабильному депозитному портфелю в ближайший год Kapital Bank по сравнению с сопоставимыми местными и иностранными банками сможет более эффективно противостоять потенциальным стресс-факторам, обусловленным экономической рецессией в мире из-за пандемии COVID-19 и падения цен на нефть. Кроме того, отмечается, что комбинированная оценка капитализации и позиции по риску Kapital Bank также лучше.

В отчете говорится, что в кредитно-депозитном портфеле Kapital Bank на 2020-2021 годы ожидается ежегодный прирост на уровне 10-15%, что примерно на 5-10% выше прогнозов. Было также подчеркнуто, что в период замедления глобального экономического роста внимание банка будет сосредоточено на цифровизации и улучшении качества обслуживания клиентов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 15 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.