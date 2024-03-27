Стали известны причины рекордного обвала курса иены

Иена упала до минимума с 1990-х из-за разрыва процентных ставок с США - курс рухнул после повышения ключевой ставки Банком Японии на 0,25%, до 0,5%.

Иена упала до минимума с 1990-х из-за разрыва процентных ставок с США - курс рухнул после повышения ключевой ставки Банком Японии на 0,25%, до 0,5%.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Это первое ужесточение монетарной политики за 17 лет. Однако ФРС повысила ставку куда значительнее - до 5,25%. Рынки ждут сохранения дивергенции в политике ЦБ двух стран.

После экстренной встречи представителей Минфина, Центробанка и регулятора финрынка чиновники указали, что нынешнее катастрофическое обрушение иены имеет "спекулятивные основания". Министр финансов Сюнити Судзуки предупредил, что Токио рассматривает "все варианты действий" для сдерживания падения нацвалюты.

Финансовые власти Японии заявили о возможности валютной интервенции для стабилизации курса иены - впервые с 1998 года, отметило агентство.