Societe Generale: Через год курс евро достигнет 1,25 доллара

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Примерно через год курс пары евро/доллар может достичь 1,25 USD/EUR.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, с этим прогнозом выступили аналитики Societe Generale.

Они объясняют это улучшением экономических показателей в Еврозоне в качестве ключевых катализаторов: "Последние данные свидетельствуют о том, что снижение темпов роста кредитования, беспокоившее нас в период с 2009 по 2014 годы, больше не тормозит экономику".

Во втором квартале экономика Еврозоны выросла на 2,2% в годовом исчислении - это самый быстрый темп за последние шесть лет. Другая статистика, включая инфляцию, рынок труда и потребительские настроения, также настраивает инвесторов на позитивный лад. По мнению Кита Джакса из Societe Generale, это сейчас перекрывает и даже отчасти маскирует структурную уязвимость европейской экономики, побуждая инвесторов делать ставку на ужесточение кредитно-денежной политики ЕЦБ.