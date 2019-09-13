​Социальные расходы госбюджета Азербайджана резко возрастут

Расходы на оплату труда в Азербайджане прогнозируются в размере 6 723,4 млн манатов, на пенсии и пособия - 3 213,4 млн манатов (в том числе трансферты Государственного фонда социальной защиты).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Расходы на внедрение обязательного медицинского страхования планируются в объеме 902,9 млн манатов, закупку продовольствия - 414 млн манатов, прочие социально-ориентированные расходы - 81,2 млн манатов.

В целом удельный вес социальных расходов в бюджете увеличится на 9,9 п.п. - с 30,8% до 40,7%.