Шансы на повышение ставки ФРС в следующем месяце снижаются

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Рынки больше не убеждены в том, что экономика США будет достаточно сильной, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентные ставки еще два раза в этом году. Как передает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом сообщает агентство CNBC.

Шансы на повышение ставки в июне ФРС снизились с 80% до около 70%, считает стратег BMO Capital Markets по долговым рынкам Аарон Коли.

Фьючерсы на федеральные фонды показывают, что вероятность второго повышения ставки к декабрю за последние несколько дней снизилась с 65% до 37%.

По словам Коли, фьючерсы начали отражать растущие сомнения в двух повышениях ставки на прошлой неделе. В пятницу, 12 мая, эти сомнения усилились после выхода разочаровывающих данных по индексу потребительских цен. Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 0,2% после снижения на 0,3% месяцем ранее. В годовом выражении цены выросли на 2,2% после подъема на 2,4% в марте.

Объем промышленного производства в США в апреле увеличился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с февраля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 0,4%. "Данные в I квартале, особенно в марте, были слабыми, и рынок ожидал улучшения данных в апреле. Хотя данные улучшаются, они улучшаются не настолько сильно, как ожидал рынок", - сказал стратег Bank of America Merrill Lynch Танос Вамвакидис.

Аналитическая группа Report отмечает, что американская валюта из-за вышеуказанных причин ослабела по сравнению с валютами многих развитых стран, в частности евро. Однако этот процесс носит временный характер и в скором времени стоит ожидать сильных показателей экономики США, что приведет к укреплению доллара.