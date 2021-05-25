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Счетная палата: В занятости населения зафиксирована отрицательная динамика

Счетная палата: В занятости населения зафиксирована отрицательная динамика К концу рассматриваемого периода наблюдалось снижение доходов населения по сравнению с предыдущим годом
Финансы
25 мая 2021 г. 11:08
Счетная палата: В занятости населения зафиксирована отрицательная динамика

В прошлом году негативные тенденции наблюдались в социальном секторе, где больше всего ощущались последствия пандемии, доходы населения снизились как в номинальном, так и в реальном выражении, отмечена отрицательная динамика, не характерная для численности занятого населения.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении госбюджета Азербайджана на 2020 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.

В документе говорится, что несмотря на государственную поддержку и компенсации лицам, потерявшим доходы из-за пандемии, к концу рассматриваемого периода наблюдалось снижение доходов населения по сравнению с предыдущим годом.

В 2020 году численность занятого населения, которая долгое время демонстрировала положительную динамику, снизилась в годовом сравнении на 1,3%, что может быть объяснено жестким карантином, а также положительным влиянием на отчетность условий предоставления государством социальной помощи в связи с пандемией.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Əhalinin məşğulluğunda mənfi dinamika qeydə alınıb

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