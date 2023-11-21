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Саудовская Аравия и Китай заключили соглашение о валютном свопе

Саудовская Аравия и Китай заключили соглашение о валютном свопе Центральные банки Саудовской Аравии и Китая заключили соглашение о свопе в национальных валютах.
Финансы
21 ноября 2023 г. 01:14
Саудовская Аравия и Китай заключили соглашение о валютном свопе

Центральные банки Саудовской Аравии и Китая заключили соглашение о свопе в национальных валютах.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении саудовского регулятора, опубликованном на его сайте.

Объем своп-линии, в рамках которой стороны смогут осуществлять обмен национальными валютами, составляет 50 млрд юаней, что примерно соответствует $6,97 млрд. Соглашение рассчитано на три года.

Валютный своп между центробанками - это инструмент защиты от нехватки ликвидности. Он дает возможность каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны без необходимости ее приобретения на валютных рынках.

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