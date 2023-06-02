Самир Шарифов: Перед нами стоят задачи, связанные с Великим возвращением и укреплением обороноспособности

Перед нами стоят задачи, связанные с Великим возвращением на освобожденные территории и финансирования дополнительных мер по укреплению обороноспособности. Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании

Перед нами стоят задачи, связанные с Великим возвращением на освобожденные территории и финансирования дополнительных мер по укреплению обороноспособности.



Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике.



Он отметил, что обновление прогноза, данного осенью прошлого года по социально-экономическому развитию экономики страны, увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) на 5,6 млрд манатов по сравнению с предыдущим прогнозом, ставит на повестку дня создание дополнительных финансовых ресурсов и их распределение в государственном бюджете текущего года.



На заседании комитета обсуждаются поправки к закону "О государственном бюджете на 2023 год". Доходы пересмотренного бюджета прогнозируются в размере 33 779,5 млн манатов, что на 3 005,5 млн манатов или 9,8% больше утвержденного показателя.