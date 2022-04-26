S&P может понизить рейтинг Twitter после покупки компании Маском

Международное агентство SP Global Ratings поместило кредитный рейтинг Twitter "ВВ+" в список на пересмотр с возможностью понижения после объявления о покупке компании предпринимателем Илоном Маском.

Международное агентство S&P Global Ratings поместило кредитный рейтинг Twitter "ВВ+" в список на пересмотр с возможностью понижения после объявления о покупке компании предпринимателем Илоном Маском.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

Накануне Twitter сообщил о заключении окончательного соглашения о покупке компании Маском за 44 млрд долларов.

"Покупка будет финансироваться комбинацией долга и собственного капитала, и мы ожидаем, что леверидж Twitter будет значительно выше показателя рейтинга "ВВ+" в 1,5х. Таким образом, мы поместили все наши рейтинги Twitter, включая наш кредитный рейтинг на уровне "ВВ+", в список на пересмотр с возможностью понижения", - говорится в сообщении S&P.

Агентство рассчитывает принять решение относительно рейтингов компании после собственно покупки. Отмечается при этом, что рейтинги Twitter могут понизиться сразу на несколько ступеней.