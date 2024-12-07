S&P: Курс маната к доллару до 2028 года не изменится

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году прогнозирует на уровне 2%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году прогнозирует на уровне 2%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные агентства.

В 2023 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 8,8%.

Согласно обновленным прогнозам агентства, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2025 году ускорится до 4%, но замедлится до 3% в год в 2026-2027гг.

S&P прогнозирует, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2024 года составит 6,9% ВВП (в 2023 году – 11,5% ВВП).

По оценкам агентства, профицит счета текущих операций в 2025 году составит 2,7% ВВП, в 2026 году – 1,2% ВВП, а в 2027 году счет будет иметь дефицит на уровне 0,2% ВВП.

S&P считает, что до 2028 года курс маната по отношению к доллару останется неизменным. "Мы прогнозируем, что Азербайджан сохранит привязку маната к доллару США на уровне 1,7 маната за 1 доллар, поддерживаемую регулярными интервенциями властей на валютном рынке. Тем не менее, если цены на углеводороды резко упадут и останутся низкими в течение длительного периода, мы предполагаем, что власти рассмотрят возможность корректировки обменного курса, чтобы защитить валютные резервы Центробанка от значительного снижения", - отмечает агентство.

Отметим, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-октябре 2024 года составила 1,7%.

Министерство экономики Азербайджана среднегодовую инфляцию в стране в 2024 году прогнозирует на уровне 2,7%, на 2025 год – 4,6%, на 2026 год – 4%, на 2027-2028гг – по 3,8% в год.