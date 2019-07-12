Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3%

В январе-июне этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 18 млрд манатов, что на 2,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 8 944,9 млн манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 9 033 млн манатов - непродовольственные товары. Суммарный объем реализованных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 2,5% и 3,1% по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год.
За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 44,9 средств на продовольственные товары, 4,9% - напитки и табачные изделия, 18,0% - текстильные товары, одежду и обувь, 5,9% - электрические товары и мебель, 5,5% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 18,7% - другие непродовольственные товары.
|Товары
|Доходы от продаж,
млн манатов
|В сравнении с январем-июнем 2018 года, %
|Розничный товарооборот
|17 977,9
|102,8
|В том числе:
|продовольственные товары
|8074,5
|102,6
|напитки и табачные изделия
|870,4
|100,9
|текстильные товары, одежда и обувь
|3 236,5
|103,0
|электрические товары и мебель
|1 063,1
|102,9
|компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическая продукция
|139,7
|104,3
|фармацевтические и медицинские товары
|236,7
|104,5
|автомобильное топливо
|990,0
|101,8
|другие непродовольственные товары
|3 367,0
|103,4
За 6 месяцев 20% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 49% - индивидуальными предпринимателями, 31% - на рынках и ярмарках. Розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 27,8%, физических лиц - на 0,2%, рынков и ярмарок сократился на 5,3%.
Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 303,2 маната, что в номинальном выражении на 11,5 маната больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 150,9 маната, непродовольственных товаров – 152,3 маната.
Tural İbadlıАвтор новости