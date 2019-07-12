Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3%

В январе-июне этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 18 млрд манатов, что на 2,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 8 944,9 млн манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 9 033 млн манатов - непродовольственные товары. Суммарный объем реализованных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 2,5% и 3,1% по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 44,9 средств на продовольственные товары, 4,9% - напитки и табачные изделия, 18,0% - текстильные товары, одежду и обувь, 5,9% - электрические товары и мебель, 5,5% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 18,7% - другие непродовольственные товары.

Товары Доходы от продаж,

млн манатов В сравнении с январем-июнем 2018 года, % Розничный товарооборот 17 977,9 102,8 В том числе: продовольственные товары 8074,5 102,6 напитки и табачные изделия 870,4 100,9 текстильные товары, одежда и обувь 3 236,5 103,0 электрические товары и мебель 1 063,1 102,9 компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическая продукция 139,7 104,3 фармацевтические и медицинские товары 236,7 104,5 автомобильное топливо 990,0 101,8 другие непродовольственные товары 3 367,0 103,4

За 6 месяцев 20% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 49% - индивидуальными предпринимателями, 31% - на рынках и ярмарках. Розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 27,8%, физических лиц - на 0,2%, рынков и ярмарок сократился на 5,3%.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 303,2 маната, что в номинальном выражении на 11,5 маната больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 150,9 маната, непродовольственных товаров – 152,3 маната.