Рост расходов населения Азербайджана в следующем году превысит рост доходов

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Доходы населения в 2017 году прогнозируются на уровне 46 185,5 млн. манатов, что на 3,91% превышает прошлогодний прогноз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект бюджета на 2017 год.

Прогноз по расходам населения в 2017 году также увеличен на 7,46% - до 42 068,4 млн. манатов.

Согласно проекту бюджета, реальный темп сокращения доходов сменился на -3,1% в следующем году против -5% в этом году. В этом году прогнозируется реальное сокращение расходов на уровне -0,6%, а в 2017-м – реальный рост на уровне 0,2%.