Ripple подорожал на фоне слухов о включении в список криптобиржи Coinbase

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Криптовалюта Ripple (XRP) выросла за сутки более чем на 17%, до 1,05 доллара.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, рост Ripple вызван новой волной слухов о скором добавлении токена в список торгуемых инструментов криптобиржи Coinbase.

Oracletimes сообщает, что в ближайшее время биржа расширит штат своих сотрудников и 90 из них начнут свою работу уже сегодня. Некоторые связывают это событие с вероятным расширением списка торгуемых криптовалют.

Аналитик Джозеф Рачиньский считает, что положительное решение Coinbase об интеграции XRP вполне может подтолкнуть курс криптовалюты до 5 долларов. Эксперты по криптовалютам все чаще сходятся во мнении, что до конца текущего года курс Ripple достигнет значения от 5 до 16 долларов. В качестве причин называют планы по заключению новых контрактов компании Ripple с финансовыми и торговыми институтами, в том числе возможное включение Ripple в список Coinbase.

Еще одной из возможных причин роста XRP могут быть последние успехи компании Ripple в азиатском регионе, об этом пишет newsbtc. Южнокорейский банк Woori тестирует технологии Ripple Blockchain для зарубежных операций. Woori объявил, что система будет введена в эксплуатацию в следующем году. Shinhan, второй по величине банк Южной Кореи, также находится на пути внедрения Blockchain в свою систему. XRP наиболее популярна в Южной Корее, при этом основная часть торгов проходит на двух биржах - Bithumb и Upbit.