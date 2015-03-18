Report: Девальвация повысила актуальность фактора накопления - ОБЗОР

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Февральская девальвация национальной валюты в Азербайджане положила начало новой эры в экономике, которая долгое время оставалась стабильной. Вкладчики, или же, выражаясь простым языком, люди со значительными средствами, начали серьезно размышлять над тем, куда вложить свои деньги.

Вкладчики, которые в нормальной ситуации купили бы доллары США и открыли валютные депозиты, сейчас более пристально отслеживают экономическую ситуацию и находятся в некотором замешательстве. Снижение доверия к банковской системе после девальвации вынудило население, потенциальных инвесторов прийти к подобному результату. Однако они не хотят хранить наличные средства дома, потому что это опасно и не приносит прибыли.

Согласно расчетам аналитической группы Report, при сегодняшней экономической конъюнктуре стоимость нефти имеет большое значение для экономики и финансовой системы Азербайджана, и в ближайшей перспективе именно динамика цен на нефть будет определять будущее поведение вкладчиков. Учитывая, что в течение короткого периода цена на нефть сохранится в пределах 60 долларов за баррель, рекомендуется размещать средства в манатных депозитах. Если учесть, что процентные ставки по страхуемым вкладам выросли до 12%, банковские депозиты на краткосрочный период являются наиболее оптимальной инвестицией.

Более консервативные вкладчики могут обратить внимание на рынок недвижимости. Однако рынок недвижимости является сегментом, в котором негативные изменения в мировой экономике чреваты крупным ущербом для владельцев недвижимости. Другим объектом консервативных инвестиций является золото. Однако мы не должны забывать, что на фоне укрепления доллара продолжится падение цен на золото. Наряду с этим, при начале любого военного конфликта, стоимость золота может подняться, к тому же оно является более ликвидным активом (его можно быстрее превратить в деньги) по сравнению с недвижимостью.

Если стоит вопрос выбора валют, более логично открывать среднесрочные вклады в долларах США. Учитывая экономическую ситуацию в Еврозоне, в особенности, проблему Греции, пока рекомендуется отказаться от инвестиций в евро. Следует добавить, что Европейский центральный банк начал монетарную экспансию с целью поддержки экономики стран Еврозоны. В свою очередь, это спровоцирует увеличение массы евро, что приведет к падению его стоимости. В итоге, это повысит конкурентоспособность экономик Еврозоны.