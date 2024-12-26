Центробанк Азербайджана дал обязательные к исполнению указания трем платежным организациям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные к исполнению указания платежным организациям ООО PulPal, PashaPay и K Group.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные к исполнению указания платежным организациям ООО PulPal, PashaPay и K Group.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В ходе проведенных Центробанком расследований выяснилось, что компания PulPal нарушила требования закона "О платежных услугах и платежных системах" в части обеспечения безопасности денежных средств, принятых от пользователей платежных услуг для проведения платежных операций.

Владелец платежных терминалов Milliön и электронного кошелька M10 - компания PashaPay, как выяснилось, нарушила требования "Правил организации и осуществления деятельности платежными организациями и организациями электронных денег" в части обработки и защиты персональных данных.

Оператор системы оплаты проезда общественного транспорта Баку BakıKart - компания K Group, как оказалось, не предоставляла пользователям информацию об использовании электронных денег, эмитированных в соответствии с требованиями закона "О платежных услугах и платежных системах", в том числе об остаточной стоимости электронных денег.

Всем трем компаниям были даны обязательные к исполнению указания об устранении выявленных нарушений.