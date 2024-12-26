ЦБ Турции снизил учетную ставку до 47,5%

Центробанк Турции впервые почти за два года снизил учетную ставку на 250 базисных пунктов - с 50% до 47,5%.

Центробанк Турции впервые почти за два года снизил учетную ставку на 250 базисных пунктов - с 50% до 47,5%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора по итогам последнего в этом году заседания комитета по монетарной политике.

Решение турецкого ЦБ совпало с мнениями большинства местных и зарубежных аналитиков, которые прогнозировали снижение ключевой ставки - на 150 - 250 базисных пунктов.

Центробанк Турции в июне прошлого года впервые более чем за два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего до марта 2024 года регулярно пересматривал ее в сторону повышения. Вслед за этим регулятор восемь месяцев подряд оставлял ставку неизменной на уровне 50% в рамках проводимой властями жесткой финансовой политики.