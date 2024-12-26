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ЦБ Турции снизил учетную ставку до 47,5%

ЦБ Турции снизил учетную ставку до 47,5% Центробанк Турции впервые почти за два года снизил учетную ставку на 250 базисных пунктов - с 50% до 47,5%.
Финансы
26 декабря 2024 г. 15:15
ЦБ Турции снизил учетную ставку до 47,5%

Центробанк Турции впервые почти за два года снизил учетную ставку на 250 базисных пунктов - с 50% до 47,5%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора по итогам последнего в этом году заседания комитета по монетарной политике.

Решение турецкого ЦБ совпало с мнениями большинства местных и зарубежных аналитиков, которые прогнозировали снижение ключевой ставки - на 150 - 250 базисных пунктов.

Центробанк Турции в июне прошлого года впервые более чем за два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего до марта 2024 года регулярно пересматривал ее в сторону повышения. Вслед за этим регулятор восемь месяцев подряд оставлял ставку неизменной на уровне 50% в рамках проводимой властями жесткой финансовой политики.

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