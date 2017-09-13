Report: Центробанк Турции не изменит учетную ставку на завтрашнем заседании

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Центробанк Турции (TCMB) предположительно сохранит стабильной учетную ставку на завтрашнем заседании.

Как сообщает Report, согласно прогнозам, регулятор не изменит еженедельную ставку по операциям репо, верхний и нижний пределы процентного коридора, а также процентную ставку окна ликвидности, предоставляемой "в последний момент" (GLP).

Отметим, что на заседаниях 15 июня и 27 июля ставки также остались стабильными. Предполагается, что TCMB сохранит учетную ставку на уровне 8%, верхний и нижний пределы процентного коридора - 7,25% и 9,25% соответственно, а GLP утвердит на уровне 12,25%.

В качестве фактора неповышения ставок указывается высокий уровень инфляции в Турции. Так, в августе уровень годовой инфляции увеличился до 10,68%. До конца года ожидается замедление инфляции на фоне снижения курса доллара в последние месяцы, и только после этого TCMB может снизить проценты.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что итоги заседания TCMB не окажут серьезного влияния на курс доллара на рынке наличной валюты: "До конца года курс доллара будет колебаться в диапазоне 3,40-3,60 TRY/USD".