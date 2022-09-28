Расходы на строительство Дворца спорта в Гяндже превысили 45 млн манатов

Исполнительная власть Гянджи завершила очередной открытый тендер на продолжение строительства Дворца спорта.

Исполнительная власть Гянджи завершила очередной открытый тендер на продолжение строительства Дворца спорта.

Как сообщает Report со ссылкой на единый портал государственных закупок, победителем тендера вновь стало ООО "Rövşən Oğuz Qrup".

Компании выплатят 10 млн манатов.

Напомним, что ранее на строительство Дворца спорта по четырем тендерам было выделено 6,4 млн манатов, 9,4 млн манатов, 5 млн манатов и 15 млн манатов, всего - 35,8 млн манатов.

Таким образом, затраты на строительство составили 45,8 млн манатов.