Расходы иностранцев по банковским картам в Азербайджане выросли на 1%

В январе-ноябре 2023 года иностранцы совершили в Азербайджане операции по банковским картам на 1 млрд 991,2 млн манатов.

В январе-ноябре 2023 года иностранцы совершили в Азербайджане операции по банковским картам на 1 млрд 991,2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в ноябре 2023 года иностранными гражданами были совершены операции с использованием банковских карт на сумму 181,8 млн манатов, что на 15% больше, чем год назад.