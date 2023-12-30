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Расходы иностранцев по банковским картам в Азербайджане выросли на 1%

Расходы иностранцев по банковским картам в Азербайджане выросли на 1% В январе-ноябре 2023 года иностранцы совершили в Азербайджане операции по банковским картам на 1 млрд 991,2 млн манатов.
Финансы
30 декабря 2023 г. 13:13
Расходы иностранцев по банковским картам в Азербайджане выросли на 1%

В январе-ноябре 2023 года иностранцы совершили в Азербайджане операции по банковским картам на 1 млрд 991,2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в ноябре 2023 года иностранными гражданами были совершены операции с использованием банковских карт на сумму 181,8 млн манатов, что на 15% больше, чем год назад.

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Версия на английском языке Transactions via foreigners' bank cards up by 1% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xaricilərin bank kartları ilə xərcləmələri 1 % artıb

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