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Рашад Оруджев: Экономика Азербайджана выросла более чем в 4 раза за минувшие 20 лет

Рашад Оруджев: Экономика Азербайджана выросла более чем в 4 раза за минувшие 20 лет Экономика Азербайджана прошла значительный этап развития и выросла более чем в 4 раза за минувшие 20 лет.
Финансы
22 мая 2024 г. 11:33
Рашад Оруджев: Экономика Азербайджана выросла более чем в 4 раза за минувшие 20 лет

Экономика Азербайджана прошла значительный этап развития и выросла более чем в 4 раза за минувшие 20 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев на конференции "Устойчивость финансовой системы к катастрофическим рискам" в Баку.

По его словам, наша страна уже вступила в новый этап своего развития: "Обеспечены макроэкономическая стабильность, инклюзивность экономического роста, значительно повышен уровень жизни общества, модернизирована инфраструктура, улучшена институциональная среда нашей экономики. Финансовые рынки Азербайджана в последние годы также характеризуются непрерывным развитием".

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Orucov: “Azərbaycan iqtisadiyyatı son 20 ildə 4 dəfədən çox böyüyüb"

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