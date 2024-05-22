Рашад Оруджев: Экономика Азербайджана выросла более чем в 4 раза за минувшие 20 лет

Экономика Азербайджана прошла значительный этап развития и выросла более чем в 4 раза за минувшие 20 лет.

Экономика Азербайджана прошла значительный этап развития и выросла более чем в 4 раза за минувшие 20 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев на конференции "Устойчивость финансовой системы к катастрофическим рискам" в Баку.

По его словам, наша страна уже вступила в новый этап своего развития: "Обеспечены макроэкономическая стабильность, инклюзивность экономического роста, значительно повышен уровень жизни общества, модернизирована инфраструктура, улучшена институциональная среда нашей экономики. Финансовые рынки Азербайджана в последние годы также характеризуются непрерывным развитием".