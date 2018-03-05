PSG Capital увеличивает уставный капитал

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Инвестиционная компания PSG Capital" увеличит уставный капитал на 1 млн манатов или в два раза, до 2 млн манатов.

Как сообщает Report, в этих целях компания выпустит 1 000 новых акций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая.

Предполагается, что акции приобретет единственный акционер компании Фаиг Мамедов. После завершения этого процесса капитал PSG Capital станет лидером рынка по размеру уставного капитала, который превысит капитал крупнейшей на сегодняшний день инвестиционной компании Azfinance (1,55 млн манатов).