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|Bist 100
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2020)
https://report.az/storage/news/cb8f8121b660e2a3bd31f6876d2a395f/c6777fa2-619a-43ff-8ef3-aeabcd788eab_292.jpg
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