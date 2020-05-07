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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 29,72 -1,25 -38,61
Нефть WTI (доллар/баррель) 23,99 -0,57 -37,78
Золото (доллар/унция) 1688,5 -22,1 170,4
Индексы
Dow-Jones 23664,64 -218,45 -4980,62
S&P 500 2848,42 -20,02 -391,6
Nasdaq 8854,39 45,27 -152,23
Nikkei 19619,35 0 -4055,72
Dax 10606,2 -123,26 -2730,91
FTSE 100 5853,76 4,34 -1791,14
CAC 40 4433,38 -49,75 -1603,71
Shanghai Composite 2878,14 18,06 -155,19
Bist 100 98637,44 -142,83 -15046,16
RTS 1111,43 -21,76 -437,97
Валюта
USD/EUR 1,0795 -0,0045 -0,0403
USD/GBP 1,2374 -0,0089 -0,0739
JPY/USD 106,04 -0,5 -3,12
RUB/USD 74,4462 0,702 12,3087
TRY/USD 7,1843 0,0974 1,2349
CNY/USD 7,1045 0,0413 0,1248
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