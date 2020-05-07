Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2020)

7 мая, 2020 09:41

https://report.az/storage/news/cb8f8121b660e2a3bd31f6876d2a395f/c6777fa2-619a-43ff-8ef3-aeabcd788eab_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 29,72 -1,25 -38,61 Нефть WTI (доллар/баррель) 23,99 -0,57 -37,78 Золото (доллар/унция) 1688,5 -22,1 170,4 Индексы Dow-Jones 23664,64 -218,45 -4980,62 S&P 500 2848,42 -20,02 -391,6 Nasdaq 8854,39 45,27 -152,23 Nikkei 19619,35 0 -4055,72 Dax 10606,2 -123,26 -2730,91 FTSE 100 5853,76 4,34 -1791,14 CAC 40 4433,38 -49,75 -1603,71 Shanghai Composite 2878,14 18,06 -155,19 Bist 100 98637,44 -142,83 -15046,16 RTS 1111,43 -21,76 -437,97 Валюта USD/EUR 1,0795 -0,0045 -0,0403 USD/GBP 1,2374 -0,0089 -0,0739 JPY/USD 106,04 -0,5 -3,12 RUB/USD 74,4462 0,702 12,3087 TRY/USD 7,1843 0,0974 1,2349 CNY/USD 7,1045 0,0413 0,1248

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (07.05.2020)

Новости партнеров