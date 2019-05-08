По страховым случаям с участием автомобилей за рубежом выплачено более 800 тыс. манатов - ЭКСКЛЮЗИВ

В 2018 году за рубежом зарегистрировано 213 страховых случаев с участием автомобилей, застрахованных по системе "Зеленая карта" в Азербайджане.

Об этом сообщил Report исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Рашад Ахмедов.

По его словам, 141 случай произошел в России, 67 - в Турции, 2 - в Украине, 2 - в Германии и 1 - в Чехии.

"Общая сумма возмещения по страховым случаям за рубежом составила 811 762 маната. Из них 468 076 манатов по страховым случаям в России, 330 369 манатов - в Турции, 8 905 манатов - в Германии, 2 216 манатов - в Украине и 2 196 манатов - в Чехии", - сказал Ахмедов.

По словам исполнительного директора, с участием зарегистрированных за рубежом автомобилей совершено 43 страховых случая в Азербайджане: "Из них 16 случаев связано с автомобилями из России, 15 - Украины, 8 - Турции и 4 – других государств. По ним выплачено 75 124 маната, в том числе 29 534 маната получили владельцы транспортных средств из России, 27 151 манат - Украины, 12 719 манатов - Турции и 5 720 манатов - других стран".

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров в рамках системы "Зеленая карта" (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, "Ateshgah Insurance", "Standard Insurance", "Ata Insurance", "Xalg Insurance", "PASHA Insurance", "AXA-Mbask", "AzSıgorta", "Mega Insurance", "Silkway Insurance", "Azerbaijan Industry Insurance", "Gala Insurance" и "Gunay Insurance").

Отметим, что Азербайджан подключился к системе "Зеленая карта" в начале 2016 года.