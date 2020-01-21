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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 64,87 0,02 -3,46
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,40 -0,14 -3,37
Золото (доллар/унция) 1 567,00 6,70 48,90
Индексы
Dow-Jones 29 348,10 0,00 702,84
S&P 500 3 329,62 0,00 89,60
Nasdaq 9 388,94 0,89 382,32
Nikkei 23 871,70 -169,56 196,63
Dax 13 548,94 22,81 211,83
FTSE 100 7 651,44 -23,12 6,54
CAC 40 6 078,54 -22,18 41,45
Shanghai Composite 3 063,56 -11,94 30,23
Bist 100 122 619,77 1 145,02 8 936,17
RTS 1 646,60 8,85 97,20
Валюта
USD/EUR 1,1095 0,0003 -0,0103
USD/GBP 1,3010 -0,0006 -0,0103
JPY/USD 109,9600 -0,1800 0,8000
RUB/USD 61,6331 0,0345 -0,5044
TRY/USD 5,9219 0,0357 -0,0275
CNY/USD 6,8948 0,0350 -0,0849
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