|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|64,87
|0,02
|-3,46
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|58,40
|-0,14
|-3,37
|Золото (доллар/унция)
|1 567,00
|6,70
|48,90
|Индексы
|Dow-Jones
|29 348,10
|0,00
|702,84
|S&P 500
|3 329,62
|0,00
|89,60
|Nasdaq
|9 388,94
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|Dax
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|22,81
|211,83
|FTSE 100
|7 651,44
|-23,12
|6,54
|CAC 40
|6 078,54
|-22,18
|41,45
|Shanghai Composite
|3 063,56
|-11,94
|30,23
|Bist 100
|122 619,77
|1 145,02
|8 936,17
|RTS
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|8,85
|97,20
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|USD/EUR
|1,1095
|0,0003
|-0,0103
|USD/GBP
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|-0,0103
|JPY/USD
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|-0,1800
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|0,0345
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|TRY/USD
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|0,0350
|-0,0849
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2020)
https://report.az/storage/news/32b803eb8363df9c62ed2bece1255297/43e10997-80d1-474a-bf01-3c1be304643b_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости