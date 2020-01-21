Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2020)

21 января, 2020 09:21

https://report.az/storage/news/32b803eb8363df9c62ed2bece1255297/43e10997-80d1-474a-bf01-3c1be304643b_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 64,87 0,02 -3,46 Нефть WTI (доллар/баррель) 58,40 -0,14 -3,37 Золото (доллар/унция) 1 567,00 6,70 48,90 Индексы Dow-Jones 29 348,10 0,00 702,84 S&P 500 3 329,62 0,00 89,60 Nasdaq 9 388,94 0,89 382,32 Nikkei 23 871,70 -169,56 196,63 Dax 13 548,94 22,81 211,83 FTSE 100 7 651,44 -23,12 6,54 CAC 40 6 078,54 -22,18 41,45 Shanghai Composite 3 063,56 -11,94 30,23 Bist 100 122 619,77 1 145,02 8 936,17 RTS 1 646,60 8,85 97,20 Валюта USD/EUR 1,1095 0,0003 -0,0103 USD/GBP 1,3010 -0,0006 -0,0103 JPY/USD 109,9600 -0,1800 0,8000 RUB/USD 61,6331 0,0345 -0,5044 TRY/USD 5,9219 0,0357 -0,0275 CNY/USD 6,8948 0,0350 -0,0849