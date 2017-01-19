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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.01.2017)

    Нефть Brent – 53,92 доллара/баррель

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 53,92 -1,55 -2,9
    Нефть WTI (доллар/баррель) 51,08 -1,4 -2,64
    Золото (доллар/унция) 1212,1 -0,8 62,1
    Индексы
    Dow-Jones 19804,72 -22,05 42,12
    S&P 500 2271,89 4 33,06
    Nasdaq 5555,66 16,93 172,55
    Nikkei 18894,37 80,84 -220
    Dax 11599,39 59,39 118,33
    FTSE 100 7247,61 27,23 104,78
    CAC 40 4853,4 -6,29 -8,91
    Shanghai Composite 3113,01 4,24 9,37
    Bist 100 82779,25 416,48 4640,59
    RTS 1151,65 -4,82 -0,68
    Валюта
    USD/EUR 1,063 -0,0083 -0,9886
    USD/GBP 1,2261 -0,0153 -0,0077
    JPY/USD 114,65 2,03 -4,64
    RUB/USD 59,5146 0,1076 -1,7584
    TRY/USD 3,797 0,0355 0,2693
    CNY/USD 6,8496 0,0046 -0,0954
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