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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.12.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/2288de9b4733d58e9930d0a85bb3910d/99c9249e-9a64-43ae-85be-39771df55d03_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости