Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.12.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

7 декабря, 2019 11:55

https://report.az/storage/news/2288de9b4733d58e9930d0a85bb3910d/99c9249e-9a64-43ae-85be-39771df55d03_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом год Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 64,39 1,00 10,59 Нефть WTI (доллар/баррель) 59,20 0,77 13,79 Золото (доллар/унция) 1 465,10 -18,00 183,80 Индексы Dow-Jones 28 015,06 337,27 4 687,60 S&P 500 3 145,91 28,48 7,00 Nasdaq 8 656,53 85,83 2 021,25 Nikkei 23 354,40 54,31 3 339,63 Dax 13 166,58 111,78 2 607,62 FTSE 100 7 239,66 101,81 511,53 CAC 40 INDEX 5 871,91 70,36 1 141,22 Shanghai Composite 2 912,01 12,55 418,11 Bist 100 108 869,14 210,16 17 598,66 RTS 1 448,34 17,95 379,62 Валюта USD/EUR 1,1060 -0,0044 -0,0363 USD/GBP 1,3140 -0,0017 0,0386 JPY/USD 108,5800 -0,1800 -1,1100 RUB/USD 63,6686 -0,0402 -5,6828 TRY/USD 5,7758 0,0272 0,4864 CNY/USD 7,0349 -0,0099 0,1564