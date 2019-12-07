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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.12.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом год
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 64,39 1,00 10,59
Нефть WTI (доллар/баррель) 59,20 0,77 13,79
Золото (доллар/унция) 1 465,10 -18,00 183,80
Индексы
Dow-Jones 28 015,06 337,27 4 687,60
S&P 500 3 145,91 28,48 7,00
Nasdaq 8 656,53 85,83 2 021,25
Nikkei 23 354,40 54,31 3 339,63
Dax 13 166,58 111,78 2 607,62
FTSE 100 7 239,66 101,81 511,53
CAC 40 INDEX 5 871,91 70,36 1 141,22
Shanghai Composite 2 912,01 12,55 418,11
Bist 100 108 869,14 210,16 17 598,66
RTS 1 448,34 17,95 379,62
Валюта
USD/EUR 1,1060 -0,0044 -0,0363
USD/GBP 1,3140 -0,0017 0,0386
JPY/USD 108,5800 -0,1800 -1,1100
RUB/USD 63,6686 -0,0402 -5,6828
TRY/USD 5,7758 0,0272 0,4864
CNY/USD 7,0349 -0,0099 0,1564
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