Обнародована годовая инфляция в Азербайджане

Индекс потребительских цен в Азербайджане за январь-март текущего года составил 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Индекс потребительских цен в Азербайджане за январь-март текущего года составил 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе 99,7% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,4% по непродовольственным товарам, 102,5% по платным услугам, оказанным населению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, в прошлом месяце индекс потребительских цен составил 100,2% по сравнению с предыдущим месяцем и 100,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в марте составил 100,4% по сравнению с январем и 98,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В прошлом месяце индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,0% по сравнению с предыдущим месяцем и 101,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс потребительских цен на платные услуги, оказанные населению в марте, по сравнению с январем составил 100,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 102,2%.