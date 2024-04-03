Объем климатического финансирования ВБ достиг в 2023 году рекордного показателя

Совокупный объем климатического финансирования Всемирным банком (ВБ) достиг в 2023 году рекордного показателя – 29,4 млрд долларов США, что составляет 40% общего объема финансирования из средств МБРР и МАР.

Совокупный объем климатического финансирования Всемирным банком (ВБ) достиг в 2023 году рекордного показателя – 29,4 млрд долларов США, что составляет 40% общего объема финансирования из средств МБРР и МАР.

Как передает Report со ссылкой на финансовый отчет , в дальнейшем банк планирует ориентироваться не только на объем средств, направляемых на цели борьбы с изменением климата.

"Мы намереваемся подходить к проблеме шире, отслеживая результативность наших инвестиций. Благодаря нашим проектам сокращается объем выбросов, воздух становится чище, улучшается качество воды и состояние здоровья людей. Однако каковы масштабы тех изменений, которые обеспечивают климатическое финансирование? Как оно способствует продвижению по тем путям развития, которые позволят мировому сообществу достичь нулевого баланса выбросов и защитить от последствий изменения климата? Чтобы решать проблемы климата и развития в единой связке, банк ведет поиск стратегий сокращения выбросов парниковых газов в странах и, одновременно с этим, оказывает поддержку устойчивому развитию с помощью нового важного инструмента диагностики – страновых докладов о климате и развитии.

Первая серия этих докладов, охватывающая свыше 20 стран, показывает, что изменение климата представляет собой очень серьезную угрозу для достижения долгосрочных целей развития, однако, если страны решатся на масштабные изменения, они смогут сокращать выбросы, а их экономика продолжит расти. Финансовые средства, необходимые для проведения такого перехода, составляют в среднем около 1,4% ВВП – при должном участии частного сектора выделить эту сумму вполне реально. Однако в странах с более низким уровнем дохода объем необходимого финансирования может превышать 5% ВВП, а это потребует более весомой поддержки, в том числе предоставления большего объема средств на льготных условиях, со стороны стран с высоким уровнем дохода", - говорится в отчете.

Группа ВБ также обязалась привести свои новые операции по финансированию в соответствие с целями Парижского соглашения, что представляет собой важный шаг вперед в ограничении потепления на Земле 2°С, а предпочтительнее – 1,5°С, при одновременном обеспечении устойчивого развития и преодолении бедности. С 1 июля 2023 года все проводимые Всемирным банком операции по финансированию соответствуют этому обязательству, отмечает банк.

"В соответствии с нашим Планом действий в области изменения климата на 2021–2025 годы мы будем использовать для проверки всех операций банка методики, разработанные на основе Совместного подхода многосторонних банков развития к увязке с целями Парижского соглашения.

В штаб‑квартире банка работает секретариат Коалиции министров финансов по борьбе с изменением климата. Эта коалиция, объединяющая министерства финансов 86 стран и 26 институциональных партнеров, была создана в 2023 году в ходе весенних совещаний Группы Всемирного банка и МВФ и ставит своими задачами обеспечение приоритетного внимания к проблемам изменения климата и социально справедливого перехода в экономической повестке дня, обсуждение стоящих перед странами стратегических проблем и обмен эффективным опытом практического осуществления стратегий. Коалиция также обнародовала новые рекомендации, призванные помочь министерствам финансов вывести меры по борьбе с изменением климата на приоритетный уровень. Лица, ответственные за принятие политических решений, обсуждали также "финансирование перехода", имеющее целью декарбонизацию отраслей и видов деятельности, сильнее всего загрязняющих окружающую среду, и расширили программы по наращиванию потенциала и реализации новых экологичных мер политики и процессов. Дальнейшая работа коалиции будет проходить под руководством Индонезии и Нидерландов", - подчеркивается в отчете.