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Названа сумма взноса за участие и обеспечительного депозита в БОС

Названа сумма взноса за участие и обеспечительного депозита в БОС Соответствующее решение принято ЦБ Азербайджана
Финансы
17 декабря 2020 г. 13:49
Названа сумма взноса за участие и обеспечительного депозита в БОС

Сумма взноса за участие, подлежащего уплате Бюро обязательного страхования (БОС), составляет 200 тыс. манатов.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято ЦБ Азербайджана.

Размер уплачиваемого Бюро единовременного обеспечительного депозита по соответствующим видам обязательного страхования установлен в следующих суммах:

- По обязательному страхованию недвижимости - 100 тыс. манатов;

- По обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества - 100 тыс. манатов;

- По обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств - 200 тыс. манатов;

- По обязательному индивидуальному страхованию пассажиров - 100 тыс. манатов;

- По обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и утери профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний – 100 тыс. манатов.

Кроме того, в постановлении говорится, что для страховщиков, действующих в Нахчыванской АР, размер выплат составляет 50% от вышеуказанных сумм.

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Версия на азербайджанском языке İSB-yə ödəniləcək iştirak haqqı və təminat depozitinin məbləği məlum olub

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