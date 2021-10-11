Назначен новый руководитель представительства ЕБРР в Азербайджане

Камола Махмудова назначена главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в столице Азербайджана Баку.

Камола Махмудова назначена главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в столице Азербайджана Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в ЕБРР.

Сообщается, что на этом посту К. Махмудова сменила Ивану Дуарте, она станет ответственным лицом, контролирующим инвестиции и операции банка в стране.

"Я рада руководить операциями банка в такой стране, как Азербайджан, который имеет полный потенциал, чтобы стать флагманом "зеленого" перехода в портфеле ЕБРР. "Зеленый" переход является большим вызовом для каждой страны, и мы можем помочь Азербайджану в реализации этих усилий. Наша цель состоит в обеспечении долгосрочного и эффективного финансирования, отдавая приоритет частному сектору", - сказала новый глава представительства банка.

Камола Махмудова является гражданкой Узбекистана и Великобритании. До нынешнего назначения работала на руководящих должностях в "Программе содействия торговле" ЕБРР.